Dormir 5 horas y otros malos hábitos que Donald Trump hace día a día

Dormir 5 horas

Parece que uno de esos malos hábitos que tiene el presidente es el de dormir muy poco. Según algunas informaciones, se dijo que incluso solía dormir menos de 5 horas. Lo que supone muy poco tiempo para que el cuerpo pueda descansar y tomar toda la energía que necesita para afrontar un largo día. Hay que decir que dormir tan poco cada día, puede mermar ciertas condiciones de nuestra vida y llegar a provocar fatales desenlaces en ella.

Porque se afirma que con una calidad de sueño tan pobre, la concentración no aparecerá en nuestra vida. Del mismo modo, seremos mucho más vulnerables a que ciertas enfermedades aparezcan. También el deseo sexual se puede ver mermado sin un descanso previo. No sabemos si esto le ocurre al presidente, pero quizás sí llegue a sentirlo de no poner remedio cuanto antes. Nuestro cuerpo notará la falta de descanso y esto hará que hasta el cerebro se vea afectado por ello.