Los 10 momentos más campechanos de Juan Carlos I

Don Juan Carlos I pasará a la historia por muchos motivos. Uno de ellos es por mostrar siempre una actitud que bien se puede definir como campechana. En ocasiones se ha dejado llevar por su forma de ser y ha roto con todo protocolo. De esta manera, quizás se haya visto mucho más cercano al pueblo, quien le ha mostrado su cariño en más de una ocasión.

Hoy hemos recopilado los momentos más campechanos de Juan Carlos I. Momentos únicos que también han quedado grabados en la retina de muchas personas. Si no es así y te has olvidado de alguno de ellos, solo tienes que volver a revivirlos gracias a estos vídeos que te mostramos. ¿Cuál de todos ellos no se te borra de la cabeza?.