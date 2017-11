Lo que Mercadona no quiere que copien sus competidores

Mercadona es uno de los supermercados con más éxito en todo el territorio español. Es raro la ciudad o pueblo que no tenga uno de estos hipermercados donde hay casi de todo. Mercadona es consciente de su éxito y por ello día tras día intentan mejorar. Sacar nuevos productos al mercado es su máxima. La calidad es un componente esencial en todo lo que ofrecen. Tienen productos muy exclusivos y por supuesto Mercadona no quiere que los copien sus competidores.

El presidente de Mercadona hace autocrítica y en una ponencia explicó lo que ha aprendido tras casi 40 años en el mundo de la empresa. En esta ponencia estaban presentes sus mayores competidores como el director de Al Campo (Patrick Coignard) , el de Eroski (Agustín Markaide), el de Hipercor o Carrefour. A modo de broma ironizó declarando: “Espero que no copien lo que van a escuchar aquí”

Mercadona en la actualidad es una empresa con más de 1.620 supermercados, 636 millones de beneficios y una cuota de mercado superior al 23% Las personas que entiendan de economía o empresa sabrán lo que significan estos datos tan excelentes. El presidente de Mercadona realiza una escucha activa. Eso quiere decir que sabe tener en cuenta la demanda de los consumidores. Tenerlo contentos es su objetivo y esto es lo que quiere que no le copien los demás supermercados.

Sabe que sus tiendas están anticuadas, que sus carros dan calambres y que tienen una tecnología obsoleta. Roig es consciente de las críticas y no tiene problema en reconocerlas en público. Declaró: “Nos decían que el precio era bueno pero la calidad no tanto, que no éramos ágiles, etc” Esta escucha activa es la que hace que se de cuenta de que Mercadona necesite un cambio.

Ha apostado por ir renovando las tiendas. Ha comenzado con las que tenían menos calidad en sus instalaciones. En este caso se ha renovado las de Granada y la de Puerto de Sagunto. Ha dotado a estas tiendas con mayor espacio en las zona de verduras y pescadería. Los parkings son muy criticados y Roig lo sabe. Intentará que no se conviertan en la boca del lobo. Estos también serán cambiados poco a poco.

Se hará un cambio en las web de Mercadona. Se trata de una web poco intuitiva y deja mucho que desear para tratarse de una empresa tan potente. Roig no le da importancia a esto porque dice que los supermercados pierden dinero con sus ventas online. Aún así cambiará también la web de la empresa.

Roig es una persona bastante ambiciosa. Quiere expandirse a nuestro país vecino, Portugal. Su deseo es abrir cuatro tiendas en 2019 si todo va como espera. Para ello ha hecho un estudio de lo que consumen los portugueses para saber que tipo de productos tienen que colocar en primera línea. Roig acabó su ponencia con una frase tajante y contundente: “Hay que ser humilde, reconocer los errores, no mirarse el ombligo y ver que hay otros que lo están haciendo mejor que tú”