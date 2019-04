Kiko Rivera hablo recientemente sobre la aparición de su madre en el programa “Supervivientes 2019”; y comentaba que cuando se enteró de la noticia, no pudo evitar pasar un buen rato si creérselo; pero que ahora que tiene asimilada la noticia, no dejara que nada le impida brindarle a Isabel Pantoja, su madre; todo el apoyo necesario durante su estadía en el reality que se llevara a cabo en una tropical isla hondureña.

El fichaje de Isabel Pantoja en el reality de “Supervivientes 2019” está más que asegurado; algo que preocupa a muchos participantes y la mitad de España aún no termina de creer; Pantoja dentro de un reality de televisión marcara para siempre la historia de la televisión; e incluso su vida ya sea que gane o no; aunque ella confiesa que tiene gran confianza en poder resultar como ganadora del programa; pues aunque mucho no lo sepan; Pantoja afirma que tiene excelentes e inigualables habilidades para la pesca; entre otras que no quiso revelar, pero que afirma le serán muy útiles durante el reality.