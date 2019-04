Jorge Javier Vázquez no logra tener la mejor de las suertes; el verano pasado decidió poner en venta una de sus propiedades ya que le recordaba mucho a su ex pareja, Paco; a fin de poder olvidarlo el piso que se encuentra en el centro de Madrid se puso a la venta por 1.5 millones de euros; pero al parecer aún no ha podido deshacerse de esa propiedad; y se ha visto obligado a reducir significativamente su precio.

Con los problemas que tuvo con la cadena luego de que no quisieran esperar a que se recupere y lo reemplazaran; sumado a la operación de su ictus raro; Jorge Javier Vázquez ahora se está enfrentando la con la dura noticia; de que para tener más posibilidades de vender su piso de forma rápida, deberá bajar su precio; algo que no le ha hecho nada de gracia al presentador; quien tomo la decisión de hacer, únicamente porque ya no quiere dejar pasar más tiempo.