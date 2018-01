Los 10 errores garrafales de Javier Cárdenas en público

Las vacunas y el autismo, según Javier Cárdenas

Es, sin lugar a dudas, uno de los mayores expertos de ciencia que conocemos. O, al menos, así lo es en su casa. Y es que Javier Cárdenas, aunque no tenga ni idea de ningún tema, se lo pasa por las narices y habla como si fuera todo un experto. Una situación y profesionalidad que dieron lugar, por ejemplo, al manifiesto público que hizo en ‘Hora Punta’, en TVE, para hablar sobre la estrecha relación que existe entre vacunar a una persona y que luego esta desarrolle autismo. “Una reflexión más que interesante, sobre todo a los que nos toca de cerca. Ya lo dijo incluso Obama, el autismo se ha convertido en una epidemia”, arrancaba Cárdenas su discurso. “Desde un punto de vista de vacunas, como muchos sostienen esta teoría y es una teoría apoyada en hechos importantes; que tienen metales pesados que los niños no saben absorber, que sus cuerpos no saben absorber”.

Pues, según Javier Cárdenas, esto está relacioando directamente con el aumento del número de casos de autismo en los últimos años. “Es decir, nacen, son como otros niños, totalmente normal, y cuando pasa el tiempo, sobre todo una gran parte de ellos a raíz de las primeras vacunas, comienza ese calvario para tantas familias”. Unas afirmaciones que provocaron que, como siempre, las redes sociales se echaran encima del presentador y que, incluso, asociaciones de autistas, salieran a señalar a Cárdenas por lo que acababa de decir. ¿Casualidad?