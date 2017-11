Porque hay regalos y regalos. Siempre dependerá de la persona a la que vamos a hacer un detalle, de sus gustos y como no, de nuestro sentido del humor. Sí, también la parte más irónica puede estar simbolizada en los detalles. De este modo, solo tienes que descubrir los regalos más desternillantes que se han hecho.

No se trata de ninguna broma, sino que la gente tiene más imaginación de la que podíamos imaginar. Parece que cuando no se quiere gastar mucho dinero o quizás, cuando no lo hay, siempre tendremos recursos para poder tener un bonito detalle con todas esas personas que nos interesan. ¡Descúbrelos!.