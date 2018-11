Hombres que salieron con una Kardashian y terminaron con graves problemas

El clan Kardashian está de moda. No hay cosa que hagan que no salga en televisión o bien, ocupando las primeras portadas de las revistas. Las hermanas y la matriarca siempre están al pie del cañón en cuanto a eventos, trabajo y como no, relaciones de tipo amoroso.

Parece que todas ellas han tenido idas y venidas en el amor. Algo que les ha pasado a la gran mayoría de los mortales, pero es cierto que al ser un nombre famoso, parece que todavía es peor. Porque todas y cada una de las miserias, salen a relucir. ¡Descubre la que ya se conoce como la ‘maldición’ de esta familia!.