Drew Barrymore y otros famosos que fueron delincuentes en su juventud

Cuando la fama llega demasiado rápido, como el caso de Drew Barrymore, no sabes gestionarla. De ahí que parece que tengan que crecer demasiado rápido y eso se les va de las manos. De ahí que tengamos que hablar de famosos que fueron delincuentes en su juventud y que algunos tuvieron serios problemas.

Porque no todos los los caminos de las celebrities siempre son tan fáciles. Por eso, hoy hablamos de los famosos que fueron delincuentes y que quizás, no lo sabías. Estrellas han triunfado y que todavía lo siguen haciendo, pero con una gran mancha en su pasado que querrían olvidar, pero no pueden.