No todos los famosos se llevan bien entre sí. Muchas celebridades se odian a muerte por distintas razones, algunos después e haber tenido una mala experiencia trabajando juntos, otros por envidias y otros sencillamente se odian sin mayores razones. Lo cierto es que algunas celebridades buscan la manera de estar cerca de esos otros famosos a los que tanto odian.

Claro, esto no siempre es posible. Algunos famosos han tenido que trabajar de la mano con aquellos que odian, únicamente porque su trabajo se los demanda. El resultado no siempre ha sido positivo para ellos y para su equipo de producción, sin embargo muchas de las películas más famosas cuentan con famosos que no disfrutaron para nada trabajaran con sus compañeros.