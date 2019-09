Las copias de Dragon Ball son algo que ningún friki en el mundo tolera. Cuando algunos programas logran tener gran popularidad, existen personas que consideran una buena idea el sacar una copia de ellos. Sin embargo, por lo general esto no resulta como uno espera y el resultado es un completo fracaso.

En especial cuando hablamos de personas tan míticas como Son Goku. Este es uno de esos personajes que no tienen comparación, que son muy difíciles de igualar y superar. Por lo que hacer una copia de ellos no es una buena idea, salvo que uno quiera que le lluevan críticas por todas partes. Aunque parece que a algunos no les importa y crearon “productos” que dejan mucho que desear.