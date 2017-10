10 cosas que aún no sabías de David Bisbal

Uno de los datos más reveladores es que el padre de David Bisbal fue boxeador. Y no un boxeador de barrio cualquiera, no, sino que llegó a ser campeón de España siete veces en sus tiempos más jóvenes. Eso sí, parece ser que la vida de boxeador le duró poco y que lo abandonó antes de que naciese David. Es más, el artista añade que se alegra mucho de no haberle visto boxear nunca.

En sus ratos libres, el padre de David Bisbal se dedicaba a cantar flamenco y es que es una de sus grandes pasiones. ¿Le vendrá de ahí la rama de la canción a David Bisbal? Es muy posible, aunque él ha triunfado mucho más que su padre en este aspecto.