Cuáles son los catalanes famosos que están a favor y en contra del referéndum de independencia

Estos días es el tema principal y desde luego, no es para menos. Además de todos los problemas que está acarreando hoy vamos a ver cuáles son los catalanes famosos que están a favor y en contra del referéndum catalán. Quizás algunos de ellos ya los hayas visto expresando su parecer a través de las redes sociales.

Aunque otros, quizás se hayan mantenido en un segundo plano. No por ello no significa que tengan nada que ocultar, sino que quizás no hayan salido a la luz como algunos de sus compañeros. Tan solo te queda disfrutar de todo lo que piensan y creen esta selección de famosos catalanes. ¡Cuéntanos quien te ha sorprendido con sus ideas!.