1 Haz lo que te gusta

Uno de los choques emocionales más fuerte de un adolescente, es el hecho de hacer lo que le gusta, porque a decir verdad, los padres son los que mandan en la casa, y erróneamente deciden las cosas de sus hijos, sin dejarlos tener esa iniciativa de elegir por ejemplo: la carrera que quieren estudiar, o los deportes a practicar.

Cuando algo se impone a la fuerza y no te gusta, realmente no lo vas a disfrutar, En este sentido, seguramente quisieras decirle a tu yo adolescente que sea más activo, que exprese cuáles son los gustos que tiene, las cosas que le apasionan, eso sin duda alguna le regalaría días de felicidad como no tendrías idea.