1 Las dudas que atormentan a Terelu Campos

La ex colaboradora de Sálvame ha compartido sus enormes dudas sobre sus deudas. Afirmando que si bien por el momento no la está pasando mal económicamente y que tiene suficiente pasta como para continuar con sus tratamientos y la vida que siempre ha llevado; aún no está segura si podrá salir de sus deudas pronto.

Terelu Campos aún no sabe si tendrá suficiente dinero como para salir pronto de sus deudas. Una situación que le preocupa de gran manera ya que por el momento también desconoce lo que sucederá con su futuro laboral, a diferencia de su madre María Teresa Campos; quien ya afianzo un buen proyecto.