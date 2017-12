Demostración de cambios de looks que te cambian la vida

Un cambio de look te puede cambiar la vida, sí, pero no siempre para bien. Hay ocasiones en las que hubiera sido mejor estarse quieta y quedarse con el look de siempre, ¿No es cierto? Y es que seguro que en alguna que otra ocasión has pensado que no deberías haber ido a la peluquería y que hubiese sido mejor quedarse en casa.

No obstante, no todo cambio de look es un desastre. Hay algunos que son una auténtica maravilla y te hacen parecer una persona completamente diferente. Ahora vamos a conocer algunos cambios de look que no dejan indiferente, sea para bien o para mal. ¡No te los pierdas!