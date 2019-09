Alexandra Pereira no será una de las mujeres más poderosas del mundo, más tiene una gran influencia dentro del ámbito de la moda, las tendencias, los peinados y el maquillaje. Muchos entran a su cuenta personal de Instagram para encontrar inspiración sobre los mejores looks del verano y cuáles son las prendas más de moda para las épocas frías.

La Influencer tiene de todo para inspirarte a encontrar el look ideal para cualquier ocasión; y ahora con la creación de Lovely Pepa y sus creaciones de moda más actuales; no hay nada que ella use que no puedes encontrar.

Así que te traemos los mejores looks de Alexandra Pereira para que puedas inspirarte con algunos de estos looks que han sido considerados por muchos como los mejores. Veras que puede pasar de atuendos casuales a vestidos elegantes e incluso lucir moda urbana sin perder el estilo.