10 momentos horribles sobre el verano que solo las mujeres entienden

Dormir en verano

Tal y como habíamos mencionado, no solo para las mujeres se presentan momentos complicados en verano. En este caso, tanto ellas como los hombres pueden sufrirlo. Llega la noche y tras un día intenso de playa, piscina y juegas varias, nada como llegar a casa y descansar. Eso crees, pero no siempre puede ser así. Si bien, el aire acondicionado es todo un gran invento, no siempre lo tenemos a mano.

Además, tenemos que ahorrar un poco. Pero ni una cosa ni otra. Sabemos que las noches suelen ser bastante interminables cuando el calor aprieta. Daremos miles de vueltas, mientras las sábanas se van pegando al cuerpo. Desesperante es, cuanto menos. Pero es que sino, no sería verano. ¡Qué levante la mano quien no lo haya sufrido de manera constante!.