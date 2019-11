Desde el principio, las mujeres han sido calificadas como el sexo débil, además de una larga serie de prejuicios. Ha sido gracias a la gran pantalla que hemos ganado algo de protagonismo. Por ello, ver estas películas feministas resulta una tarea incluso necesaria.

No se tratan de documentales de lo más aburridos, si no títulos que te mostraran la cruda realidad. Para los que aún no lo hayan captado, el feminismo no es poner a la mujer por encima del hombre, si no la igualdad entre los dos géneros. Por si sabes de alguien que necesite una buena lección, apunta la lista.