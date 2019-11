Hay escenas en las películas que no se olvidan, puede que el filme en si no te sea muy familiar, pero sabrás recordar su título. Eso es precisamente lo que vamos a repasar a continuación. A lo largo de los años, no son pocas las películas que vemos, pero no todas se quedan en nuestros recuerdos.

Sin embargo, algunas de ellas tienen una escenas tan míticas, que si tu no la recuerdas, seguro que alguien de tu entorno saltará a decirte del título que se trata. y ¿por qué no? igual te entra el gusanillo de volver a verla.