En primer lugar, esto es una opinión propia, pues si tuviera que poner en esta lista todas sus mejores escenas, tendría que pagarle a J.K. Rowling por escribir de nuevo su libro. Y es que el universo de Harry Potter no dejó el corazón libre.

No hay adulto o joven que no cayera rendido ante semejante saga. No podían haber elegido mejor elenco, mejores efectos especiales ni mejor nada de nada. Pero si hay que destacar algunas de sus mejores escenas, aquí te dejo unas cuantas. Créeme, no ha sido tarea fácil, y esta es mi humilde opinión, ya que puede que a ti te gusten otras muchas.