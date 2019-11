1 Proyector

No se puede negar que las teles de hoy en día tienen de casi todo, pero de los gadgets que te voy a mostrar, este es quizás el imprescindible. Y es que un cine en casa no sería lo mismo si no tienes tu propio proyector.

El modelo que te recomiendo es un proyector de resolución 4K . Por supuesto, aunque esté pensado para que veas con él tus películas, si quisieras, también podría ser tu televisor.

Gracias a la tecnología XPR, puedes disfrutar del dispositivo que te ofrece todo, con una alucinante resolución 4K. Además, también proporciona un sonido profundo, capaz de llenar toda la sala.