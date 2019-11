1 Casablanca

No cabe duda de que Casablanca es una de las joyas que nos ha dejado el cine clásico. Tras 75 años, se ha convertido en una obra de culto, y muchas de las frases de los protagonistas se han colado en nuestras conversaciones.

Un claro ejemplo es la mítica ‘Siempre nos quedará París‘, de las más repetidas. Pero hay alguna línea por el guion, que nunca se pronunció, y sin embargo se asocia al filme.

Cuando Ilsa pidió As times goes by, no dijo la frase “Tócala otra vez Sam“, si no “Tócala Sam“. Una de las teorías sobre el posible culpable de esta confusión es Woody Allen. Y es que en el año 1972, estrenó Play it again Sam, un filme en el que el protagonista recibía consejo de un imaginario Bogart.