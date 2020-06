Las estrellas de las pelis infantiles de Hollywood más populares han cambiado mucho desde que empezaron sus carreras hasta hoy. Christina Ricci, Miley Cyrus, Emma Watson, Macaulay Culkin, Edward Furlong, Jaden Smith, Elijah Wood o Anna Chlumsky, son famosos desde su más tierna infancia. Algunos continúan sus carreras. Otros, han seguido caminos distintos. Ya se sabe que en este del séptimo arte un día estás en lo más alto y al siguiente, caes, y nadie se vuelve a acordar de ti. Pero lo cierto es que estos actores y actrices, protagonizaron muchas de tus pelis favoritas cuando eras niña, o no tan niña. ¿Quién no se acuerda de Casper?, ¿Quién no se ha muerto de risa con Solo en Casa?

Pues bien, hagamos un ejercicio de memoria. Vamos a recordarte a tus estrellas infantiles favoritas de

, y te mostraremos, como están en la actualidad. No te asustes, porque algunos de ellos estás realmente irreconocibles.