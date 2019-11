1 Crepúsculo

Lo siento mucho por los fans de los vampiros de la película, pero no se puede negar que la trama es sumamente predecible. Por no hablar del rollo de brillar con la luz del sol, si la analizo no acabo.

Pero si hay algo bueno en ella, es el hecho de tener una de las mejores bandas sonoras. Y es que para la película se reunieron a grandes grupos de artistas, que hicieron maravillas.

Entre ellos se encontraban Muse, Radiohead, Paramore o Linkin Park. Este último fue elegido para las siguientes películas, junto a otros muchos grupos, como Green Day. Si has leído el libro, sabrás que su escritora añadió los nombres de todas las bandas que le habían inspirado durante su escritura.