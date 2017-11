Wentworth Miller desmiente su presunta homosexualidad

Wentworth Miller habla alto y claro para desmentir su presunta homosexualidad.





Wentworth Miller ha sido continuamente, desde el momento en que se estrenó la serie, el centro de atención de los que querían ver en él un icono gay. Went lo ha desmentido por activa y por pasiva, pero la gente insiste. “Es dificil verme con una mujer. A veces me quedo 14 horas en el estudio, cinco días a la semana. Llego a casa cansado y solo pienso en dormir. Pero eso va a cambiar y muy pronto quiero formar una familia.” dice el actor.

A raíz de estas declaraciones, se han sucedido un aserie de rumores que ponen en entredicho su heterosexualidad, aunque a Wentworth no le molesta: “No soy gay; soy consciente de los rumores y creo que todo eso forma parte de las fantasías de la gente“, comenta el actor, “no me importaría que me imaginaran con un chico, una chica o incluso con ambos, con tal de que sigan viendo la serie“.

Su carrera como actor se inició hace algo más de 10 años, y ahora parece estar en el momento más dulce de su trayectoria profesional. Aún así, el chico tímido que lleva dentro está preocupado, y dice que su naturaleza no encaja con la escena y ni el famoseo de hollywood; sabe que el éxito puede ser muy efímero y no quiere despegar los pies del suelo. Aún así, no renuncia a formar parte de la industria del cine: “muéstrame un actor que no haya tenido su fantasía con el Oscar y yo te enseñaré un mentiroso“.