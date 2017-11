Los vídeos de las 10 imitaciones ÉPICAS de Tu Cara Me suena

Tu Cara Me Suena se estrenó en 2011, y, desde entonces, el programa ha sido un verdadero éxito. A lo largo de la historia, hemos visto muchos participantes, los cuales han realizado increíbles espectáculos. Por lo tanto, decidimos hacer un repaso de sus actuaciones, enumerando las diez imitaciones más épicas de todos los tiempos.

Haremos un recuento de las seis temporadas, revisando todas las actuaciones, hasta conseguir las imitaciones más épicas. Hoy nos pondremos en el puesto de Chenoa, Àngel Llàcer, Lolita Flores y Carlos Latre, mientras valoramos cada uno de los participantes. ¿Te animas a acompañarnos? ¡Entonces empecemos con nuestra lista!