Perdieron la dignidad para convertirse en actores de cine de adultos

De Sylvester Stallone podemos decir que además de actor es guionista así como productor y director. Parece que ha tocado todos los palos en esto del séptimo arte. Además, de verdad. Ya que no solo ha interpretado a uno de los personajes más relevantes como es Rocky Balboa, sino que antes de eso tenía que buscarse la vida. Hubo una época que no fue nada sencilla para el actor. El dinero era uno de sus grandes quebraderos de cabeza.

No contaba con una estabilidad económica que pudiera hacerse salir del paso. No tenía apenas dinero y claro, tuvo que agarrarse a lo que la vida le puso en su camino. Solo disponía de 20 dólares en su cuenta. Así que, para pagarse las clases de arte dramático, decidió participar en una película pornográfica. Ha comentado en varias ocasiones que fue producto de la necesidad que estaba pasando. De que se sepa, no ha vuelto a este tipo de cine.