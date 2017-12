Grandes meteduras de pata en películas históricas

En la película de Gladiator encontramos no un error, sino varios. El primer error, que suelen tener todas las películas de esta temática, es que en la película se da por sentado que los emperadores decidían si la vida de los gladiadores merecía la pena o no. Esto no se ha demostrado aún, por lo que no podemos garantizarlo.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que el emperador Marco Aurelio no murió a manos de su propio hijo, algo que sí pasa en la película. De hecho este emperador murió en la cama a causa de la varicela. Nada de asesinatos trágicos.