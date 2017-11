Qué es de la vida del cantante de Gangnam Style

Hay algunos famosos que aunque no lancen discos o singles, cada dos por tres, los vemos en el mundo de la televisión o por las redes sociales. Pero el cantante de Gangnam Style es un caso aparte en estos ejemplos. Más que nada porque no se deja ver tanto, y además, ha estado cierto tiempo alejado de todo el mundo público.

El cantante de Gangnam Style subió como la espuma y escaló los primeros puestos de ventas. Sin duda, supo lo que era la fama pero en cuestión de poco tiempo. Algo que cuando asciende de esa manera tan apresurada, la caída también suele ser del mismo modo. No ha tenido unos años muy fáciles y hoy, te lo contamos con todo lujo de detalles.

Inicios del cantante PSY

El cantante, compositor y también productor conocido como PSY nació en el año 1977. Ya en su país es muy conocido por ser protagonista de vídeos cómicos así como de interpretaciones teatrales. Al principio de su carrera como cantante, lanzó un par de discos que hasta fueron censurados. De ahí le viene la fama de ser un artista bastante polémico.

Pero lejos de todo ello, ha dado un giro al mundo de la música, cuando en el año 2012 aparecía la canción de “Gangnam Style”. Aunque no supiéramos el nombre del artista que la interpretaba, a partir de este momento sería el cantante del Gangnam Style. Así, todos lo reconocerían casi seguro. Una canción de lo más original, divertida y con coreografía incluida. Se escuchaba por todos los sitios, estaciones de radio y como no, programas musicales.

El gran éxito del cantante de Gangnam Style

Raro era la persona que no lo bailara a lo largo de la semana. Hasta en la plataforma de Youtube, contó con un récord histórico. En ella, hay muy pocos vídeos que pasan de los mil millones de visitas. Pues bien, esta canción sí los ha superado con creces. También hubo otras como “Hello” de Adele o “Love the way you lie” de Eminem y Rihana. Pero PSY recibió el Récord Guinness, porque no solo esta canción que mencionamos fue un éxito total, sino que otro de sus sencillos, “Gentlemen”, también alcanzó cifras astronómicas.

Así que, las mejores revistas del mundo de la música, se hacían eco de una nueva estrella. Un momento único que PSY no lo vivió como tal. Parece que toda esa presión lo llevó a tocar fondo. La bebida se convirtió en su única amiga. Según sus palabras: “Si estoy feliz, bebo. Si estoy triste, bebo. Si hace calor, bebo. Si hace frío, bebo”. En un año viajó por unos 20 países, sus conciertos estaban por todo el mundo y él no podía estar con su familia.

Veía muy poco a su mujer y a sus pequeñas gemelas. Lo que hizo que se refugiara más en la bebida. La presión le pudo en el sentido de sus éxito. Sabía que había generado uno o dos, pero que no se convertiría en esas estrellas que lanzan números uno cada poco tiempo. Así que, el miedo al fracaso también estaba muy presente en sus pensamientos. Aunque, recientemente ha lanzado otro single, “I Luv it” y también ha registrado numerosas visitas en Youtube y comentarios muy positivos.

Últimos proyectos

Fue a comienzos del año 2017 cuando volvió a salir a flote. Nueva canción y nuevo éxito. Aunque las comparaciones siempre están presentes y desde luego, dicho éxito no ha superado a su primer single. A pesar de que su mujer le dijo en su momento que lo dejara todo y que volviera a escribir lo que más cómodo le hiciera sentir, el cantante siguió adelante con sus sueños y cosechando éxitos. Como bien decimos, no se trata de superar aquella mítica canción, pero sí de mantenerse y de que la gente le siga respondiendo.

Parece que hasta el momento, cada canción que lanza y cada día que está en la plataforma de Youtube. Siempre como un rotundo éxito. En solo unas horas de ser publicado, las visitas ya ascienden a millones. Así que, aunque no sean canciones muy seguidas, está claro que el cantante de Gangnam Style puede sentirse afortunado en este aspecto. Desde “Gangnam Style”, hasta “Gentlemen”, “I Luv it” o “Daddy”.