Qué fue de la protagonista de “American Pie” casi 20 años después

Casi 20 años después, te recordamos a la protagonista de “American Pie”. Una de las grandes comedias que han marcado una época. Seguro que recuerdas cómo un grupo de amigos, en su último año de instituto deciden hacer una especie de pacto con la intención de perder la virginidad. Una de esas películas alocadas pero que han tenido el respaldo del público.

Tanto es así que tras la primera parte, todavía llegarían algunas más. American Pie 2 y American Pie: menuda boda o American Pie: Band Camp serían otras de las cintas de culto para poder disfrutar de la continuación de esta entrega. Pero desde la primera que hemos visto, han pasado casi 20 años, es por ello que hoy vamos a descubrir qué fue de una de las grandes protagonistas de la misma, Alyson Hannigan.

Inicios de la protagonista de “American Pie”

Alyson Hannigan nació en el año 1974. Uno de sus papeles fundamentales es el de Michelle Flaherty. Cuenta con ascendencia judía pero también irlandesa. Poco después de su nacimiento, sus padres se divorciaron y Alyson creció junto a su madre. Cuando era muy jovencita, apareció en un anuncio de galletas, pero desde luego, nadie hacía presagiar que se dedicara al mundo del cine. No porque la interpretación fuera mala, sino porque eran muy esporádicas. Se puede decir que hasta el año 1985, no comienza su carrera como tal.

Ese año la pudimos ver en la película “Impure Thoughts”. Aunque tres años después, consiguió un papel que le dio mucho más éxito. Se trataba de la película, “Mi novia es un extraterrestre”. Estaba protagonizada por Kim Basinger y Dan Aykroyd. Alyson, hacía de hija de éste. Aunque la película no tuvo con muy buenas críticas, el público la aceptó bastante bien y obtuvo una alta recaudación.

Ya en los años 90, apareció en varios anuncios de televisión. Aún así, el mundo del cine le esperaba con los brazos abiertos. “Cambiadas al nacer”, fue una de ellas. Aunque sin duda, otro de los grandes papeles que ha interpretado está en la serie “Buffy, la cazavampiros”. Sin duda, aquí obtuvo todo el respaldo del público y consiguió ser uno de los rostros más conocidos y aclamados.

Aprovechando el éxito de la misma, ya que se dice que cobraba unos 250.ooo dólares por capítulo, apareció en la película “American Pie”. Como bien comentamos al comienzo, la película de comedia, también sirvió para que su rostro estuviera muy presente en nuestras vidas. Más que nada porque se impuso como protagonista en todas las películas de la saga.

Desde American Pie hasta el presente

A principios del 2000, se dejó ver en el mundo del teatro junto a otro de los grandes nombres de la televisión, Luke Perry. En el año 2005 comenzó otro gran éxito. Si American Pie ha sido toda una revolución en su vida, la siguiente serie que también protagoniza, no lo fue menos. “Cómo conocí a vuestra madre”. En este caso interpretaba a Lily Aldrin. Desde el 2015 hasta el 2014 estuvo en esta serie de culto.

Una comedia donde los sucesos más originales, convertidos en recuerdos son también los protagonistas. Todo ello, así como el gran éxito, han hecho que esta serie cuente con unas 9 temporadas, alcanzando unos 200 episodios. Desde el año 2003 comparte su vida con el también actor, Alexis Denisof. Con él coincidió en la grabación de “Buffy, la Cazavampiros”. En el año 2009 tuvo a su primera hija. Tres años después, anunciaría un segundo embarazo, también de una niña. Además, en este caso coincidió con que su personaje de Lily también estaba embarazada.

Parece que desde luego, no le ha ido nada mal. La actriz ha contado con esos personajes y papeles principales de culto. Series o películas que todavía se tienen en la retina. Aunque bien es cierto que en el mundo del cine, sobretodo ha hecho papeles de comedia. Quizás porque es un estilo en el que se sabe manejar como nadie. Si bien ocurre que en ocasiones, algunos actores cambian de estilo y no cuentan con tanto éxito. Pero en este caso, tendremos que esperar un poco más. Parece que Alyson ahora se deja ver en su faceta de madre, que no es menos complicada que todas las anteriores en su profesión. A sus 43 años todavía le queda mucho que ofrecer.