Regando las plantas debajo del mar y otras cosas ilógicas que puedes encontrar en los dibujos animados

Regando las plantas bajo el mar

Ya solamente de pronunciarlo, la ilógica está presente. Pues sí, hablamos de ‘Bob Esponja’. Unos dibujos animados que siempre da mucho qué comentar. Porque se han considerado que no son para todas las edades. En ocasiones hay ciertas alusiones que los más pequeños no entienden, pero que los demás sí vemos cómo temas que no son para ellos. Pero en este caso no se trata de eso sino de esos momentos que no se entienden fácilmente.

Más que nada porque todos los protagonistas viven bajo el mar. Claro que ellos se mueven como peces en el agua y hacen una vida completamente normal, pero hay detalles que no pasan desapercibidos. Eso de tener que regar las plantas cuando estamos bajo en agua, es un tanto ilógico. Porque ya el mismo mar le proporcionará el sustento para que sigan vivas mucho tiempo. Pues lo hemos visto y ahí os lo dejamos.