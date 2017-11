Blanca Suárez incendia las redes sociales

Blanca Suárez es una actriz española que siempre está dando de que hablar por subir fotos en las redes sociales. Es adicta a Instagram ¿qué necesidad tiene esta exitosa actriz de dar de que hablar si no es por sus propias películas? La verdad no lo entendemos. Hace trabajos realmente buenos y sus actuaciones en películas y series siempre son celebradas. Ella insiste y quiere ser vista. Quieren que hablen de ella, para bien o para mal.

Blanca Suárez con motivo de sus 29 años ha posado ante la cámara totalmente desnuda. En esta ocasión está tumbada en el suelo. Boca abajo para evitar que se le vea todo el cuerpo y así hacer que la imaginación vuele. No se le ve el pecho. La imagen además está cortada para que no se le viera el trasero completamente entero. Como hemos comentado la actriz es asidua a Instagram. Juega con la seducción y la provocación. No es la primera vez que sale desnuda completamente. Ya lo hizo colgando una foto sin ropa en una ventana de un hotel en Shanghái.

La imagen de este nuevo desnudo no tiene un mensaje significativo. Aparece junto a la foto una señal de prohibido. Esta actriz tiene dos millones de seguidores y es una de las reinas indiscutible de Instagram.

Tiene gustos por la moda. Cambia de look constantemente y eso le gusta a sus seguidores. Todos sus cambios son para bien y siempre tiene millones de likes en sus fotos. La última foto tuvo 130000 reacciones en tan sólo un par de horas. Tiene una sonrisa que enamora a cualquier y ella lo sabe. Lo novedoso de esta foto es el color de su pelo que está totalmente rubio, algo raro en esta actriz. Parece una modelo profesional y no una actriz exitosa.

Otras apariciones

Otra de sus apariciones en redes sociales fue cuando posó con un body color gris de lo más sugerente. Este dejaba al descubierto gran parte de su pecho derecho y de forma aparentemente casual. Es difícil hacerse una foto tan pensada, pero esta fue así. En unas horas tuvo una media de 68000 likes ¿qué hace cuando consigue llamar tanto la atención en las redes? ¿para qué? Se sospecha que esta ocasión era por un tema publicitario para poder cobrar el derecho de imagen. La actriz por lo visto es amiga íntima de los creadores de Too Cloudy y se prestó a difundir sus prensas para apoyar el lanzamiento de esta firma.

Hay que destacar las veces que ha aparecido Blanca Suárez en las redes sociales en sujetador ¡no se corta un pelo! Ella sabe que sale divina y apuesta por ello. No sólo aparece de esta guisa en redes, también nos ha regalado más de alguna portada de revista.