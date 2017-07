Así se casaron estas celebrities

Sofía Vergara

Sofía Vergara se casó muy jovencita. Tan solo contaba con 18 años cuando dio el sí quiero a su novio, Joe González. Hoy en día, la actriz está de nuevo felizmente casada y como podemos comprobar, nada tiene de similitud ambos momentos. Quizás tampoco nadie quiere que se parezcan, porque cada uno contará con sus cosas buenas.

En la primera boda, el look le hacía mucho más mayor. Un vestido de raso que se completaba con detalles de perlas por el cuerpo y un maquillaje más que intenso para ser tan joven. Claro que no somos nadie para imponernos a las modas. En la segunda boda, sí cuenta con un traje mucho más moderno. Un look más natural y juvenil.