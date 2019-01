Marea Roja y otros fenómenos que la ciencia pudo explicar

Marea Roja

Uno de los fenómenos más espectaculares a simple vista es lo que nos deja la Marea Roja. Claro que a la hora de poder definir de qué se trata, tendríamos que hacer mención a que se debe a un aumento de micro-algas en el agua. Al unirse todas ellas, hacen que el mar tenga un color más rojizo, debidos a sus pigmentos. Lo que hará que el color típico del agua se quede atrás para darle la bienvenida a este tono más rojo, que parece sacado de un cuento.

Pero que como vemos, también tiene su explicación. En algunas zonas, las algas pueden darse de una manera bastante exagerada. Esto puede ser por ciertas condiciones como la temperatura del agua o la salinidad. Como bien apuntamos, es un fenómeno perfecto para la vista pero no tan bueno en el fondo. Ya que estas algas se consideran un tanto dañinas, porque pueden estar rodeadas de toxinas. Aunque no todas, ya que algunas de ellas serán no tóxicas.