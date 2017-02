10 cosas con amor que hacen las mujeres, que los hombres creen ridículas

Sorpresas

El poder sorprender a tu pareja es una de las cosas con amor que más nos gustan. Gustan a la persona que las hacer pero también, suponemos, que a quien las recibe. Es un momento único y lleno de emoción, aunque siempre hay quien piensa lo contrario.

Desde luego, todo está bien en su justa medida. Si ya nos pasamos de ella, entonces es normal que a la otra persona le comience a cansar este juego. Es por ello que una de las cosas que pueden hacer las mujeres es dejar sorpresas en muchos lugares diferentes.

Desde puntos de la casa hasta en el trabajo e incluso en el coche. Sí es cierto que en ocasiones no nos medimos mucho y desde luego, como bien se dice, todo en exceso cansa. Así que, debemos de seguir dando sorpresas pero tenemos que reducir el número de ellas.

Futuro

Otra de las cosas con amor que se suelen hacer es hablar siempre de un futuro. Muchas veces, una de las partes está siempre pensando en él. Claro que como una manera de avanzar, pero no siempre de una manera muy llevadera, ya que se suele insistir.

¿No te ha pasado que tu pareja sea muy pesada con el tema boda y niños?. Está claro que todos tenemos que contar con ciertos proyectos de vida. Algunos de esos proyectos es formalizar la unión y tener una familia, pero no por más repetirlo sucederá antes.

En ocasiones ésto llevará a que la otra persona se canse de tanto escucharlo. Quizás el hombre que tienes a tu lado prefiere esperar y disfrutar del presente sin pensar tanto en el futuro. Siempre hay que mirar hacia delante, pero con prudencia.

Compras

Algunas han escarmentado pero otras mujeres, todavía les siguen pidiendo a sus parejas que vayan de compras con ellas. Más que nada porque quieren que éste les de su aprobación. Por regla general, los hombres también se cansan de las tiendas.

Claro que siempre dentro de un término medio. Si es ir a comprar algo a una tienda concreta y listo, entonces quizás la historia cambia un poco. Aunque no es muchas ocasiones es así. Solemos entrar en una pero no nos convence y seguimos en las 29 tiendas restantes.

Para ello, esta acción puede ser más que un suplicio. Quizás a partir de un día así, ya nos comience a mirar de otra forma y no es para menos. Lo mejor es que de compras vayas tú con tus amigas o sola y una vez en casa, le hagas un desfile de moda.

Darle de comer

Otra de las cosas con amor que pueden hacer las mujeres es dar de comer a su pareja. Sí, suena un tanto infantil pero es que a veces se les trata como a un bebé. Nos encanta estar comiendo y darles de nuestro tenedor o cucharada. Aunque tampoco importa si es con la mano.

Al mismo tiempo que hacemos este gesto, sale la vena más tierna y los vemos como a indefensos bebés. Tanto es así que hasta se escucha una ligera voz de su parte para confirmarlo. Les hablamos como si de nuestros niños se tratara y claro, a ellos les resulta ridículo.

Quizás no una vez, pero si la cosa se repite bastante, entonces seguro que ellos se sienten un tanto incómodos. No sería la primera vez que sucede en público…¿A qué no?. Pues sí, es romántico pero visto desde el otro lado, puede quedar un tanto absurdo.

Caminar de la mano

En este caso, dentro de las cosas de amor que una mujer hacer, se puede hacer extensible también a ellos. No es la primera vez que caminando por la calle, se dan las manos. Este gesto tanto lo pueden hacer unos como otras. Sin duda, es de cariño.

Claro que no siempre tiene porqué ser así. Cuando van un grupo de gente, de amigos paseando, puedes dejar que él vaya por libre. Quizás en ocasiones, siempre dependiendo de cómo sea la otra parte, puede resultar un poco más molesto.

Quizás cuando dentro de un grupo que va por la calle, se van formando conversaciones diferentes, es un buen momento para dejarlo a su aire. No tienes que ir corriendo a pillarlo de la mano. Tan solo en este sentido es donde él puede sentirse un poco incómodo.