¿Cuál de estos 10 tipos de amor es el tuyo?

Amor nuevo

El amor nuevo es esa sensación que a todos nos gusta sentir cada día. Algo que nos produce más felicidad de lo que realmente el amor lo hace. Es una mezcla de amor pero también de pasión y de ganas por ver a esa persona especial. ¡La felicidad nos embarga!.

Sin duda, este tipo de amor es complicado de definir porque se trata de una expresión de muchas emociones. Hay que darse cuenta de que cuando tenemos ante nosotros algo nuevo, todavía no sabemos bien cómo manejarlo pero sí sabemos que nos encanta estar así.

En este amor, está claro que todavía no existen las discusiones ni demás conflictos. Algo que nos hace mirar la relación con buenos ojos desde el minuto uno. Sonreímos a cada rato, sin un motivo claro. Aunque sí, lo tenemos…¡estamos enamorados!.

Amor de rutina

Otro de los tipos de amor que pueden existir es el amor que cae en rutina. Sí, aunque nos queramos muchos ésto no indica que no caigamos en este proceso. Es un poco triste y desde luego, ya no tenemos la misma sonrisa anterior. Claro que aún así, nos queremos y mucho.

En este tramo se nos hace complicado seguir algunos días. Quizás los conflictos son más evidentes que en fases anteriores pero desde luego, se intenta llevar lo mejor posible. A pesar de todo ello, es un amor profundo a la par que sencillo.

Ya en un amor como éste no existen demasiadas dudas. La persona se adapta a ello y aunque no existen las emociones demasiado vivas, sabemos que todavía existen las que verdaderamente importan. Para muchas personas, la comodidad es algo que prefieren a otras cosas.

Amor irritante

¿Sabías que también hay un amor que es irritante?. Claro quizás para las personas que lo están viviendo no sea así. Pero desde luego para los que los rodean, sí. En este caso, la pareja no le importa nada lo que esté a su alrededor ni las personas que puedan verlos.

Existen ellos dos y como tal, se dan muestras de cariño en cualquier momento y lugar. Claro que en ocasiones tenemos que intentar controlar nuestras emociones. Sabemos que queremos mucho a quien tenemos al lado, pero a veces no está de más mirar a nuestro alrededor.

En este amor, la pareja siempre se muestra muy unida, sea donde sea. Quizás es ésto lo que provoca que el resto de la gente lo vea un poco irritante. Si salís con amigos, aprovechad el momento y ya tendréis tiempo de profesaros amor con besos o caricias.

Amor loco

No es la primera vez que escuchamos que el amor puede ser loco. Sin duda, las locuras de amor están a la orden del día. Seguro que has hecho muchas cosas por tu pareja o ésta por ti, y que hoy te echarías las manos a la cabeza recordándolas.

Pues bien, otro de los tipos de amor es el amor loco. Sí porque a pesar de ser una de las grandes fases del enamoramiento, quizás no sea la más profunda. Esto es porque más allá de esa pasión que sentís no hay nada más que podías compartir.

Claro que cada uno vive su amor como quiere, pero desde luego no hay sacrificios por ninguna de las dos partes. Se sienten en una posición muy cómoda. Se aman pero tampoco más allá. No darán un paso más por miedo a que tenga alguna consecuencia.

Amor verdadero

Ya la palabra lo dice. El amor verdadero es realmente el más buscado y más valorado. Es un amor profundo y que no todos llegan a sentir. Tampoco es solo buscarlo, sino que se trata de algo que no se puede forzar y que va en las emociones de cada uno.

Eso sí, a pesar de ser un amor casi perfecto, siempre habrá ciertas discusiones o detalles dentro de una relación. Pero todos ellos serán salvados gracias a que existe esa conexión entre ambos. Sabes que no existe nada mejor para ti y que no encontrarás a nadie como a él.

En ocasiones podemos decir que este tipo de amor cuenta con gran magia o con características que no se pueden explicar. Parece que ese amor perfecto también existe y está en lo verdadero, en compartir y en entenderse a lo largo de la vida.