10 tips para poder aprovechar mejor tu tiempo

No dejar tareas pendientes

Seguramente habrás escuchado eso de: “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. Pues mucha razón que tiene. No es bueno dejar las cosas para luego, como siempre suele suceder. Quizás por pereza, es uno de los hábitos que más acostumbramos a hacer.

Pero no nos llevará a nada bueno. Sabemos que cuando más dejemos de lado esas tareas, menos ganas tendremos de hacerlas finalmente. Así que, si la hacemos en el momento oportuno, sacaremos mejor partido a nuestro tiempo y nos sentiremos mejor.

Verás que el estrés tampoco aparecerá si vamos cumpliendo lo prometido. Porque no es bueno almacenar las cosas y es por ello que cada vez que las hagamos, hasta nos podemos dar alguna pequeña recompensa, por un trabajo bien hecho a la par que rápido.

Retomar trabajos

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es al de retomar los trabajos que hemos dejado aparcados. Si bien, podemos decir que va en unión con la opción anterior, ahora llega el turno del arrepentimiento y a volver a atrás en el tiempo.

Pero claro está que volver a comenzar algo que habíamos dejado de lado, no es nada bueno. Más que nada porque aunque hayamos comenzado un trabajo, siempre nos llevará más tiempo el volver a ponernos al día. Así que, estaremos gastando más tiempo aún.

Así que, lo mejor es comenzar un trabajo y terminarlo cuanto antes. Bien es cierto que podemos agotar todas las fuerzas, pero desde luego, nos quedará una sensación de lo más completa en nuestro cuerpo. Tendremos que agudizar la concentración en el trabajo.

Enfocar el trabajo

Si ya hemos mencionado la concentración, ésta vuelve a salir. Para poder aprovechar mejor tu tiempo necesitamos estar al 100%. Ésto es básico para poder rendir tal y como queremos. Cuando el cuerpo y la mente están bien unidos, lo notaremos.

Es por ello que si queremos aprovechar el tiempo, siempre es necesario que pongamos de nuestra parte. Eso sí, cuando vemos que realmente no tenemos el día para ello, entonces es mejor que nos dediquemos a otra cosa, dentro de lo posible.

Así no estaremos tirando las horas sino que será cuestión de aprovecharlas en algo más productivo. No creas que porque un día no podamos hacer algo previsto, ya hemos perdido dicho día. En ocasiones es mejor un tiempo bien trabajado que cinco días de paso.

Descansos

Todos sabemos que los descansos son una de las mejores maneras para poder rendir. Aunque tengamos un montón de tareas por delante, no podemos hacer todas de un tirón. Nuestro cuerpo se resentiría y por lo tanto no las terminaríamos bien.

No es necesario ponernos unas metas muy drásticas. Lo mejor es hacer un trabajo bien hecho, como sin duda, estarás acostumbrado a escuchar. Para ello, todos necesitamos nuestros momentos de relax y de desconectar un poco del mundo.

Tampoco es necesario tener que marcharnos de vacaciones cada vez que estemos un poco agobiados. Tan solo es vital salir del entorno en el que nos sentimos así. Unos minutos serán suficientes para poder oxigenarnos. Los descansos cortos son muy necesarios.

Hacerte preguntas

Una de las mejores maneras que tenemos para poder aprovechar el tiempo es organizarnos. ¿De qué manera lo podemos conseguir?, pues es muy sencillo. Nos vamos a hacer una serie de preguntas a nosotros mismos para ver la prioridad de cada caso.

Intenta preguntarte cómo puedes reestructurar tu tiempo. Intenta organizar ciertas horas, comenzando siempre por lo más sencillo de cambiar. Lo que cuenta con más importancia, siempre tiene que estar en la parte alta de nuestra lista de preferencias.

Aunque sin duda, en ocasiones, también podremos determinar un cambio de prioridades. No siempre todo va a ser rutina de trabajo, también entre esas prioridades que mencionamos, debemos incluir algunos aspectos de diversión o entretenimiento.