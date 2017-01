Trueba y otros 6 españoles que renegaron de serlo

El director Fernando Trueba abrió la caja de los truenos con unas duras declaraciones. Dijo no sentirse español ni tan siquiera cinco minutos de su vida. Unos comentarios que rápidamente saltaron como pólvora en las redes sociales. Una polémica que no fue la primera vez que existió, ya que otros famosos también opinaron lo mismo.

Hoy recogemos esos seis españoles que renegaron de serlo, además del director Trueba. Parece que son varios los nombres de rostros muy populares que se han cuestionado eso de criticar el país que los vio nacer y les dio de comer. Algo que todavía hoy sigue quedando grabado en la retina de todos.

Fernando Trueba

La imagen de la agencia EFE nos permite ver a Trueba en un discurso de presentación. Claro que en uno de ellos, el director dio rienda suelta a sus opiniones. Unas opiniones que se han convertido en un tema viral. Las redes sociales se hicieron eco de las mismas.

“Nunca me he sentido español, ni cinco minutos de mi vida”. Con esta frase tan concisa, Trueba se puso en el punto de mira. De hecho, su última película ha sido un fracaso absoluto de taquilla. Todo el mundo hablaba de boicot para el estreno de “La reina de España”.

Más tarde, Trueba salió al paso diciendo que las palabras estaban fuera de contexto. Pero ya nadie quería escucharlo. La indignación parte de que el director ha contado con más de cuatro millones de euros como subvenciones del Estado.

Sánchez Dragó

El escritor Sánchez Dragó también forma parte de los famosos que reniegan de España. Aunque se define como un hombre sin etiquetas y además, seguidor del espiritualismo, también tiene unas perlas dedicadas a nuestro país que pasamos a resumir.

En una entrevista que dio frente a Jesús Quintero, el escritor confesaba que: “Lamento profundamente haber nacido español. Lamento haber nacido en un país donde la envidia es un gran pecado. Lamento haber nacido en un país tan mal educado”.

Claro que no solamente ésto, sino que un tiempo después, Sánchez Dragó todavía siguió con el tema en una nueva publicación. En este caso dijo algo así como: “No me siento español. No soy español ni de ninguna parte”. Así de tajante se muestra.

Albert Pla

Albert Pla es un cantautor que ha colaborado con los grandes nombres de la canción española. Desde Manolo Kabezabolo, hasta Extremoduro o El último de la fila, entre otros muchos. También sus propias canciones son muy sonadas y con letras un tanto polémicas.

Albert, según no tiene ningún reparo en escribir sus canciones, también lo tiene a la hora de expresarse. Así es que si se le pregunta, lo tiene muy claro. Confiesa: “A mi siempre me ha dado asco ser español”. Termina su frase diciendo que espera que sea como todo el mundo.

Claro que unas declaraciones como éstas, siempre cuentan con mucha repercusión. En este caso, unos días después de las mismas, se suspendió una actuación de Albert en Gijón. Se dio cuenta de la polémica y reconoce que no se pensaba que llegaría a tales extremos.

Nacho Duato

De Nacho Duato podemos decir que es bailarín y coreógrafo. Comenzó su carrera profesional allá por el año 1980 y desde entonces ha cosechado numerosos premios. Formó parte de las grandes compañías internacionales, que lo llevaron a lo más alto.

El bailarín valenciano es uno de los últimos que se ha proclamado en este tema. Nacho reconoce: “No me siento español. Si acaso, me siento Mediterráneo y de esto sí me siento orgulloso”. “…No, no sé qué significa ser español”. Según concluye, no importa dónde has nacido.

En este caso, afirma que lleva muchos años de un lado para otro y que no cuenta con un sitio fijo. Así es que, no le da importancia al ser español, ya que muchos otros países han sido su casa esta temporada. Unas declaraciones que tampoco han dejado a nadie indiferente.

Pepe Rubianes

El actor y humorista Pepe Rubianes también entra dentro de esta lista de famosos que reniegan ser españoles. Siempre ha destacado por ese sentido del humor un tanto ácido e irónico que suele mostrar en cada aparición pública.

Allá por el año 2006 concedió una entrevista. Una entrevista en la que los insultos hacían acto de presencia. Claro que como bien hemos comentado, la ironía y el humor siempre han estado presentes en cada una de sus entrevistas por lo que muchos, no le dieron gran importancia.

Eso sí, la tuvo y mucho. Fue llevado a los tribunales por ello y tuvo que pedir disculpas. Además alegaba que esas opiniones habían sido sacadas de contexto. La denuncia fue archivada un año más tarde. Tuvo que suspender una obra, de forma voluntaria.

Willy Toledo

Willy Toledo siempre está detrás de la polémica. Son muchas las ocasiones en las que el actor deja claras cuáles son sus opiniones. Unas opiniones que no siempre son de lo más acertadas. Así es que, también tenía que estar en esta lista de renegados.

Según las palabra de Willy, viene a decir: “Yo no me siento español…es que me da igual“. “Me da igual lo que diga mi carnet o mi pasaporte. No siento ningún amor a la patria, siento amor a mi gente, a los Pirineos catalanes y a las playas de Cádiz.

Además estas declaraciones vienen a partir de mostrarse a favor de la independencia de Cataluña. El actor siempre termina haciendo estallar las redes sociales y es que, sus frases tampoco se quedan atrás, ni pueden pasar de largo, aunque lo pretenda.

Xavier Sardá

El presentador Xavier Sardá nos ha acompañado muchas noches, gracias a los programas que hacía en televisión. Programas de entretenimiento y variedades que siempre han sido grandes cosechadores de audiencia. Ahora, sorprende con sus declaraciones.

Con unas ideas muy claras, el periodista ha vivido muchos años en Madrid. “Yo no me siento español. Catalán algo más, pero tampoco demasiado”. Estas declaraciones ha sido en la presentación del libro de Vicent Sanchís, que lleva por título “Sí-sí o Sí-no”.

Tal y como vemos, son muchos los famosos que han declarado su posición, de una manera pública. En algunas ocasiones, saben salir del paso cuando se dan cuenta de que la polémica está servida. Parece que aún así, reniegan de ser españoles.