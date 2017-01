7 cosas que aprendimos con “Verano Azul”

¿Quién no se acuerda de la mítica serie “Verano Azul”?. Fue emitida a primeros de los años 80, dirigida por Antonio Mercero. Sin duda, no fue una serie más, sino que con ella hemos aprendido a conocer nuevos temas, que por la época todavía no eran muy frecuentes. Los jóvenes eran los protagonistas de una nueva situación en el país.

De este modo, nos acercarían a los problemas cotidianos, que eran vistos y vividos por gente más que normal. “Verano Azul” se convirtió en esa serie entrañable, donde todos nos vimos reflejados. Ya fuera por su naturalidad, por sus problemas o por su forma de vivir. Así es que hoy, vamos a ver todo lo que aprendimos gracias a ella.