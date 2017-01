10 momentazos que hacen de Edurne la chica con más talento de España

Todos conocemos a Edurne. Sin duda, la joven cantante ha estado presente en los últimos años, haciendo lo que más le gusta. Eso sí, la hemos visto en programas muy dispares pero hay que decir que todo lo sienta bien. Parece que la reina Midas del mundo de la televisión, ya que todo lo que toca, lo convierte en oro.

No importa si canta, si imita o si presenta. Edurne cuenta con un talento que va más allá de todo lo que nos podemos imaginar. Hace suyo cada programa y nos muestra tanto su simpatía como su naturalidad o timidez, en alguna que otra ocasión. Descubre los 10 momentazos de la vida de esta chica de gran talento.

Operación Triunfo

En el año 2005 volvía a las pantallas, uno lo de grandes formatos de la televisión. Operación Triunfo le daba la bienvenida a su cuarta edición. Aunque en este caso, sería la primera que ofrecería el canal Telecinco. En ella descubriríamos a una jovencísima Edurne.

Con apenas 20 años, Edurne García irrumpía en el mundo de la televisión, gracias a su especial voz. A pesar de que muchos de sus compañeros no siguieron tan activos como ella, la joven fue llegar y triunfar. No fue la ganadora, sino que quedó en un sexto lugar.

Aún así, podemos comprobar que no siempre tiene más éxito los ganadores de dichos programas. En ocasiones, gente que han quedado en puestos más inferiores, corre mejor suerte en el terreno profesional. Una de sus grandes actuaciones en el programa fue la interpretación de la canción, “These boots are made for walking”.

¡Más que baile!

Unos cinco años más tarde de Operación Triunfo, Edurne vuelve a un programa similar. Aunque en este caso, era de baile. Dejaría a un lado su preciosa voz para añadir coreografías de todos los estilos musicales. Algo que a la joven no se le iban a resistir.

De nuevo era Telecinco quien daba paso a un nuevo concurso. ¡Más que baile! era el nombre elegido y pretendía ser una puesta en escena de coreografías de lo más especiales y originales. En este caso, se puede decir que hubo una especie de doble victoria.

La elegida por el público fue Belén Esteban, quien se alzó con el gran premio. Aunque el jurado, lo tenía mucho más claro. Parece que Edurne sería quien obtendría todas las papeletas para ganar dicho puesto. Sin duda, derrocha siempre talento y buen hacer.

Tu cara me suena

En el año 2012, Edurne va como artista invitada al programa de Antena3, “Tu cara me suena”. Gracias a su imitación de Conchita Bautista, la cantante se hace con un hueco para la siguiente edición de este concurso. Además de cantar tendría que imitar.

Algo que parecía un tanto complicado pero que en ella, es de lo más sencillo. No se le resiste nada a la joven madrileña y desde luego, lo ha dejado muy claro. En el programa ha tenido imitaciones extraordinarias, acompañadas de su inconfundible voz.

Claro que una de las que siempre se recuerdan es la imitación de Beyoncé. Tanto la voz como la coreografía cautivó al público que, todavía hoy, no se puede quitar este vídeo ni estas imágenes de la cabeza. ¡Si es que el talento siempre sale a la luz!.

Presentadora en Cuatro

“Todo va bien” fue su nuevo reto. Un programa de Cuatro que se emitía cada noche y donde Edurne ejercía su papel como presentadora. Sí, en esta ocasión, ni las imitaciones ni los bailes serían su máximo exponente. Aún así, la joven supo lidiar con todo ello.

Estuvo el primer año de emisión y luego, una vez que tuvo que dejarlo porque Eurovisión venía pisando los talones, fue su compañera Lara Álvarez quien la sustituyó. Este programa contaba con su dosis de humor para narrar las noticias más importantes del día.

Del mismo modo, las tomas falsas y otros detalles que a veces se nos escapan del mundo televisivo, era recogido en este nuevo formato. Un nuevo reto que también fue superado con creces por Edurne, durante más de 100 programas. ¿Lo recordabas?.

Eurovisión

Como cada año llega el momento más eurovisivo. El Festival de Eurovisión sigue dejando momentos únicos y en el año 2015 le tocó a Edurne vivirlo en carne y hueso. La joven interpretaba el tema “Amanecer”, donde la puesta en escena también estaba implicada.

Dos trajes para el gran momento y una suave pero concisa coreografía la acompañaba sobre el escenario. Claro que el resultado final no fue el esperado. Aún así, la cantante dijo sentirse muy contenta, porque había hecho todo lo posible por triunfar.

Desde luego, ella misma relató que se hubieran merecido algún que otro punto más. Edurne quedó en la posición número 21 de un total de 27 participantes. La emoción pudo con ella sobre el escenario, pero desde luego se puede decir que la actuación fue impecable.

Musicales

Seguro que todos recordáis la película Grease. Una comedia romántica y musical que está ambientada en los años 50. Pues bien, han sido muchas las versiones que se han lanzado de la misma. En nuestros días, un nuevo musical que trae a Edurne como protagonista.

Grease: musical, es el nombre del espectáculo que como bien indica, se trata de una función de teatro con mucha música y diversión. Gracias a ello, se ha recogido gran parte de la geografía española para demostrar en toda ella su gran talento.

Como no podía ser menos, ella hace el gran papel de Olivia Newton-John. Se enfunda en un traje negro bien ajustado, para seducir a su amado John Travolta. Aunque todo ello, en la ficción, claro está. Otro de los grandes trabajos de esta joven.

Discografía

Como cantante, no podíamos dejar pasar el momento de hablar de sus discos. Edurne comenzó en un grupo llamado Trastos. Claro que por aquel entonces tenía solo 9 años. Aún así, grabaron un total de tres discos. En 2006 publicó su primer álbum llamado como ella.

Al año siguiente lanzaría un nuevo disco con un estilo más dance. Pronto llegó a alcanzar los diez primeros puestos de las listas de éxitos de nuestro país. Aunque fue un disco que apenas tuvo promoción. Su tercer disco fue una recopilación de canciones de los grandes musicales.

Para el cuarto disco, grabó algunas canciones en Londres. De nuevo el estilo elegido para el mismo está entre el dance y el pop. Aunque parece que en su quinto álbum deja claro que vuelve con fuerza a decantarse por un sonido más rockero. ¡Todos se le dan igual de bien!.

Papeles en Televisión

Sí, sabemos que la televisión es un medio que Edurne maneja muy bien. Aunque no siempre cantando, como hemos visto. También ha aparecido en series como actriz. Sí, tal y como lees, la joven se adapta a la perfección a todos los terrenos posibles.

Seguro que te suenan títulos tan conocidos como “Hospital Central”, o “Ana y los siete”. Parece que ella domina también este mundillo, aunque tal y como hemos comprobado, todavía lo tiene a modo de segundo plano, mientras la música toma el gran protagonismo.

Además de series, también ha aparecido en publicidad. Anuncios de marcas muy conocidas contaron con ella para que fuera la imagen de cada uno de sus productos. Sin duda, el talento lo deja ver en todas las cosas que hace, porque siempre cuenta con éxito.

Revistas

Si la tele, la música, los anuncios o la canción se peleaban por ella, las publicaciones no se hacían esperar. Sin duda las portadas de las revistas también querían sacar a la chica del momento entre sus mejores tiradas. Seguro que has visto más de una.

FHM España fue una donde Edurne apareció. Pero no una ni dos veces, sino hasta en tres ocasiones la rubia cantante protagonizó las portadas y las páginas de esta conocida publicación. También la revista MAN optó por la misma idea que la anterior.

En el año 2010 fue elegida como la mujer española más sexy. Una denominación que también fue hecha por la revista FHM. Si lo comparamos a nivel mundial, Edurne se situaría en el segundo puesto. Justo detrás de la conocida Megan Fox.

Got Talent: España

Edurne vuelve a la carga como jurado. Un jurado muy especial de un programa que tampoco se queda atrás. Got Talent España aparece en el año 2016 y ya este 2017 se anuncia como el estreno de la temporada. En él se buscan personas con gran talento.

Personas que como Edurne, también quieren buscarse un puesto o un futuro con esa pasión que le da motor a sus vidas. Parece que cada vez más, la joven cantante se siente más cómoda ante las cámaras cuando tiene que hablar y expresar su opinión.

Tanto es así que de nuevo la veremos como una de las grandes en esta mesa de talentos. Como vemos, la carrera de Edurne nos deja momentazos únicos. Todos y cada uno de ellos es fruto de un gran trabajo, así como de un esfuerzo vital por ello.