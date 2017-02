10 actores que llegaron a odiar sus personajes

Kate Winslet – Titanic

Kate Winslet llegó a ser un personaje icónico cuando tenía poco más de 20 años. Su participación, junto con Leonardo DiCaprio, en esta película oscarizada, lanzó sus carreras de forma meteórica. ¿Quién iba a decir que Kate iba a odiar al personaje de Rose? Bien, pues al parecer, cuando vio la película, ella se quedó horrorizada.

Cuenta que se quedó horrorizada por su propia actuación, que incluso su acento americano le pareció terrorífico, y que no recordaba haberlo hecho tan mal cuando estaba rodando la película. Es decir, no odió la película en sí, sino su propia interpretación del personaje. Vamos, que no cree cómo ha llegado tan lejos a partir de ahí.