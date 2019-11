Sex Education también se ha convertido en otra de las grandes series a tener en cuenta en Netflix. Lo cierto es que ha revolucionado en todos los aspectos, pero siempre de forma positiva. Tanto la audiencia como la crítica ha estado siempre de su lado. De ahí que nos interese saber el porqué de un éxito tan rotundo.

Pues realmente lo sabemos y te lo vamos a demostrar. La historia en sí se centra en un joven que no es uno de los más populares de su instituto. Además, su madre es terapeuta sexual y por casualidad, también lo será para los compañeros de su hijo. Las situaciones más incómodas, o no, se darán cita en una de las series más esperadas y comentadas. ¿La has visto ya?