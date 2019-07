Cuando vemos esas series en televisión que nos enganchan, no pensamos que puede ser que la mayoría vengan de un libro. Pues sí, las grandes obras llegan del papel y luego, las plasman en la gran pantalla o bien, en la televisión. Sea como fuere son historias apasionantes que seguro te han enganchado o algunas de ellas todavía te engancharán.

Pero desde luego descubrirás un nuevo mundo con ellas. Es cierto que aunque el libro sea la base de la historia, no siempre es llevado de igual manera a la televisión. Siempre habrá hechos que no coincidan o que son más rápidos y no tan descriptivos. Pero tampoco vamos a ponerles tantos ‘peros’, porque lo cierto es que los siguientes títulos bien merecen la pena tenerlos en un libro y en las series que más nos gustan.