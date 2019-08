¿A qué seguro te habrás encontrado con personajes más bordes en tus series favoritas?. La verdad es que algunos de ellos son por exigencia del guión, pero luego en la realidad tampoco es que haya una gran diferencia. Cierto es que nos vamos a ceñir a su papel y es por ello que suelen tener éxito tanto dentro como fuera de la pantalla.

Los personajes más bordes se caracterizan por no contar con un humor demasiado agradecido y en ocasiones, ya no es cuestión de que tengan un papel de malvados, sino que por su forma de ser, no llegan a captar al espectador de la manera que suelen hacerlo los grandes protagonistas.