1 ‘Los Espookys’ un gran experimento de la televisión

Hay que decirlo así de claro y se dijo. Porque esta serie, como bien hemos comentado, no es lo que parece. No tiene nada que ver con otras series de éxito, en la que sabemos lo que esperamos a la hora de ponerlas por primera vez. No, en este caso se trata de todo un experimento, pero que parece que ha salido redondo, al menos, hasta el momento.

Es curiosa donde las haya, de eso no hay duda. Se trata de una producción estadounidense pero hablada en español y ambientada en México, aunque se rodó en Chile. Partiendo de ello, hay que decir que sigue un patrón similar a todas esas producciones que cuentan con un bajo presupuesto.

Por lo que esto ya es una de las grandes novedades que presenta. Puesto que es hablada en español, como hemos dicho, pero cuenta con subtítulos. Además algunas partes están en inglés pero son las menos. Esto hace que estemos ante una de las grandes novedades para HBO. Quizás es otro de los puntos atractivos para una serie como esta.