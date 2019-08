Las series infantiles han sido siempre las principales en nuestra vidas. Han pasado de generación a generación, por lo que no es de extrañar que las mismas que hemos visto nosotros, se las pongamos a nuestros hijos. Además, muchas son producto nacional y no tienen nada que envidar a otras. Éxitos que harán que los recuerdos se agolpen en tu memoria, ¡y no es para menos!

Para los más pequeños de la casa, las series infantiles siempre serán una de las mejores opciones. Aunque en ocasiones, los demás miembros de la familia también se podrán sentar cerca y disfrutar de las mismas. Puesto que no se trata solo de dibujos animados, sino de eternas enseñanzas. En cada capítulo, aprendíamos algo nuevo, aunque en aquel momento ni lo supiéramos. ¿Nos vamos de viaje al pasado?