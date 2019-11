1 El creador de la serie ya cuenta con grandes éxitos a su espalda

Lo cierto es que, en ocasiones, no sabemos si una serie será o no un gran éxito. Porque a veces algunos proyectos ambiciosos no lo han sido o viceversa. Pero en este caso también se sumaba la idea de que estábamos en buenas manos. El creador de la serie es Peter Morgan y tras su espalda ya había que atribuir una serie de éxitos que no han quedado en el olvido.

Por un lado, ya ha contado otras historias un tanto similares, con personajes reales. Uno de los ejemplos está en ‘El último rey de Escocia’ o bien ‘Bohemian Rhapsody’. Esta última narra la vida de una de las grandes voces de todos los tiempos como fue Freddie Mercury. Por lo que el tema de los guiones y puestas en escena los tiene dominados y eso también se nota en The Crown.