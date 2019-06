1 ‘Azúcar Moreno’, personas ‘Non gratas’

Así de tajante fue Jorge Javier con las hermanas Salazar. Una vez dentro de la isla, ‘Azúcar Moreno’ no aguantaron ni lo que se esperaba de ellas. Rápidamente decidieron que querían salir de allí porque la cabeza les jugaba malas pasadas pero no era un problema físico. De hecho, Toñi Salazar aseguraba que no habían pasado tanta hambre o fatigas.

Pero las dos deciden poner punto y final a su concurso. Dejando en evidencia al programa, lo que les pareció una falta de respeto hacia toda la organización que confió en ellas desde un primer momento. Una vez en plató, así se lo hizo saber Jorge Javier, que a partir de ahora eran ‘personas NON gratas’ en Telecinco. Aunque ella tenían su verdad, que el programa ya no quiso escuchar, puesto que vieron claras sus intenciones.