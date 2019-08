La Teletienda no es algo que hayamos descubierto durante las últimas décadas, sino que se trata de un fenómeno que viene de lejos. Por si no lo sabías, ya en los años 80 estaba en nuestras vidas. Cierto es que no de la misma manera que luego la conoceríamos. Pero el vender ciertos productos para que llegar al gran público ha estado siempre muy presente.

Es verdad que hoy en día la Teletienda ha quedado en un segundo plano, debido a la llegada de internet. Ya que desde él podrás comprar todo lo que necesites, de una manera más cómoda. Hoy vamos a hacer un repaso por aquellos momentos únicos, que quedan ya para el recuerdo de la televisión. ¿Estás preparado o preparada?